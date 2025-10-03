Habertürk
        Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından

        Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:35 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:48
        
        

        Maç ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oulai, "Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün hafta boyunca buna hazırlandık, buna çalışmıştık. Hocamız bize taktiksel detaylar vermişti, biz de buna saygı duyarak, bu plana sadık kalarak bunu hak ettik." dedi.

        Takıma adaptasyonu ve ilk gole olan katkısı sorulan 19 yaşındaki futbolcu, "Şu anda yüzde yüz adapte oldum diyemem ama bu konuda bütün takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar ve beni bu konuda rahatlatıyorlar. Bu manada da onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Bordo-mavili oyuncu, taraftarların desteğinden mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Öncelikle onları sevdiğimi söylemek istiyorum, aynı zamanda desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bize güç veriyorlar, destek veriyorlar, bizi motive ediyorlar, bu manada teşekkür ediyorum."

        Adaptasyon konusuna kafa yoran birisi olmadığının altını çizen Oulai, "Takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı oldular, antrenörümüz beni bu konuda itekliyor diyebilirim. Taraftarımız da destekleriyle bize yardımcı oluyorlar. Ben bu konuda çok kafa yoran birisi değilim, sadece bildiğim futbolu sahada gösteren birisiyim." diye konuştu.

        Oulai, takım arkadaşı Tim Jabol Folcarelli'nin kendisine destek olduğunu vurgulayarak, "Ona teşekkür ederim, bana destek oluyor. Bazen anlamadığım bir şey olduğunda bana açıklıyor, güç veriyor." yorumunu yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

