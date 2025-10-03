Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maç ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oulai, "Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün hafta boyunca buna hazırlandık, buna çalışmıştık. Hocamız bize taktiksel detaylar vermişti, biz de buna saygı duyarak, bu plana sadık kalarak bunu hak ettik." dedi.

Takıma adaptasyonu ve ilk gole olan katkısı sorulan 19 yaşındaki futbolcu, "Şu anda yüzde yüz adapte oldum diyemem ama bu konuda bütün takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar ve beni bu konuda rahatlatıyorlar. Bu manada da onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili oyuncu, taraftarların desteğinden mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle onları sevdiğimi söylemek istiyorum, aynı zamanda desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bize güç veriyorlar, destek veriyorlar, bizi motive ediyorlar, bu manada teşekkür ediyorum."