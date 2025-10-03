Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şanslan, Suat Güz, Gökhan Barcın
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Ozan Tufan), Okay Yokuşlu (Dk. 73 Muçi), Folcarelli, Oulai (Dk. 85 Sikan), Zubkov (Dk. 60 Arif Boşluk), Augusto (Dk. 73 Olaigbe), Onuachu
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Dk. 58 Tuci), Dorukhan Toköz (Dk. 58 Nurettin Korkmaz), Opoku (Dk. 69 Mane), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha (Dk. 78 Burak Kapacak)
Goller: Dk. 12 Okay Yokuşlu, Dk. 53 Augusto, Dk. 56 Zubkov, Dk.90+4 Onuachu (penaltıdan) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Dorukhan Toköz, Dk.90+4 Bilal Bayazit, Corole (maç bittikten sonra) (Zecorner Kayserispor)
TRABZON
