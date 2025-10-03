Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 03.10.2025 - 22:01 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:01
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ali Şanslan, Suat Güz, Gökhan Barcın

        Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Ozan Tufan), Okay Yokuşlu (Dk. 73 Muçi), Folcarelli, Oulai (Dk. 85 Sikan), Zubkov (Dk. 60 Arif Boşluk), Augusto (Dk. 73 Olaigbe), Onuachu

        Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Dk. 58 Tuci), Dorukhan Toköz (Dk. 58 Nurettin Korkmaz), Opoku (Dk. 69 Mane), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha (Dk. 78 Burak Kapacak)

        Goller: Dk. 12 Okay Yokuşlu, Dk. 53 Augusto, Dk. 56 Zubkov, Dk.90+4 Onuachu (penaltıdan) (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 42 Dorukhan Toköz, Dk.90+4 Bilal Bayazit, Corole (maç bittikten sonra) (Zecorner Kayserispor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

