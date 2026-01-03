Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:30
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:HayriGür

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

        Trabzonspor: Reed 27, Berk Demir 2, Yeboah 11, Hamm 12, Taylor 15, Grant 3, Tinkle 12, İsmail Cem Ulusoy 3, Ege Arar, Delgado 7

        Türk Telekom: Devoe 9, Alexander 15, Usher 12, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 12, Allman 12, Berkan Durmaz 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman 3, Smith 9, Bankston 4

        1. Periyot: 25-22

        Devre: 49-40

        3. periyot: 72- 64

        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

