Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç
Trabzonspor: Reed 27, Berk Demir 2, Yeboah 11, Hamm 12, Taylor 15, Grant 3, Tinkle 12, İsmail Cem Ulusoy 3, Ege Arar, Delgado 7
Türk Telekom: Devoe 9, Alexander 15, Usher 12, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 12, Allman 12, Berkan Durmaz 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman 3, Smith 9, Bankston 4
1. Periyot: 25-22
Devre: 49-40
3. periyot: 72- 64
TRABZON
