        Trabzon Haberleri

        Türkiye Masterler Birliği Süper Kupa finali Of'ta oynandı

        Masterler Birliği Süper Kupa'nın sahibi Of Masterler takımı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 20:39 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:39
        Türkiye Masterler Birliği Süper Kupa finali Of'ta oynandı
        Masterler Birliği Süper Kupa'nın sahibi Of Masterler takımı oldu.

        Of Masterler ve Vira Pastaneleri Masterler takımları arasında oynanan final müsabakasının başlama vuruşunu Kaymakam Eşref Akça yaptı.

        İlçe Stadyumunda oynanan maçta kupanın sahibi, rakibini 5-0 yenen Of Masterler takımı oldu.

        Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Türkiye Masterler Birliği Federasyon Başkanı Osman Çınar, şampiyon takımın kaptanına kupayı teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

