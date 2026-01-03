Türkiye Masterler Birliği Süper Kupa finali Of'ta oynandı

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Türkiye Masterler Birliği Federasyon Başkanı Osman Çınar, şampiyon takımın kaptanına kupayı teslim etti.

Of Masterler ve Vira Pastaneleri Masterler takımları arasında oynanan final müsabakasının başlama vuruşunu Kaymakam Eşref Akça yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.