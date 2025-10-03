Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u sahasında 4-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, genel itibarıyla olumlu bir maç oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:10 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:10
        Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u sahasında 4-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, genel itibarıyla olumlu bir maç oynadıklarını söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutlarım, camiamıza, taraftarlarımıza, milli takım arasında bir mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. İlk yarısı ve ikinci yarısı biraz farklı. Özellikle ilk yarısında basit pas kayıplarından dolayı çalıştığımız fakat geçiş verdiğimiz bir maç oldu. Onana'nın performansı skorun değişmesini engelledi açıkçası." dedi.

        İkinci yarı ise daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Tekke, "İkinci yarı tamamen her şeyi ile bize ait. Çok da farkın açılabileceği bir maç oldu. Oyuncularımın moral, motivasyon ve coşkusu gayet iyiydi. Ama buradan çıkaracağımız dersler aynı başlıklar üzerinden, oyun kontrolü ve basit pas kayıpları. Onun üzerinde çalışacağız. Neticede oyuncuların çoğu genç, bu hataları yapmalarına sabretmemiz gerekecek. Ama genel itibarıyla olumlu bir maç oldu. Özellikle ikinci yarısının çok iyi geçmesi herkes açısından iyi, herkesi tebrik ederim." şeklinde konuştu.

        Tekke, genç oyuncu Danylo Sikan ile yaptığı görüşme ve performansına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:

        "Kendisiyle görüşmem şu şekilde oldu. Bazı özellikleri var. Bu özelliklerin hepsine de ‘evet’ dedi. Ben de evet diyorum. Sorun ne, diye sorduğumda, sorunun benim söylediğime yakın bir şeyde hemfikir olarak kaldık. O da ya erken düşünme ya geç düşünme diye. Bu 'Senin düzeltebileceğin bir şey' diye konuştuk. O da zaten antrenmanları çok ciddi şekilde, profesyonelce, hiç kimseyi rahatsız etmeyen, sizin düşündüğünüz asla bir ana bile sebebiyet vermeyen, gayet olumlu, pozitif, futbolu çok seven. Ama genç oyuncular. Ben diyorum ki genç oyuncuların Sikan olmuş, Christ, Kazım hemen hemen hepsi genç oyuncular oynamalılar, kazandıkça daha fazla süre almalılar. Oyunu, yeteneğini gösterebilmek için bazı anların oluşması lazım. O anlar yavaş yavaş herkes için oluşuyor. Takımın oyun bütünlüğü sağlandıkça kimin oynadığından ziyade gençlere katılabilecek şeyler neler. Onların üzerinden ben yürüyorum. Danylo da bunlardan bir tanesi."

        Tekke, taraftarların maçlarına fazla ilgi göstermemesi konusunda ise "Buranın gerçekten tam dolu olduğu ambiyansta rakiplerin işi kolay değil bizim işimiz daha kolaylaşır. Bunu taraftarımızın bilmesini istiyorum. Bu kızgınlık, beklenti, bir şeylerin oluşması bir anda olmuyor futbolda maalesef. Ben Trabzonspor'u, Trabzonlu insanı biz de buralıyız, pes etmeyen, inat eden yönüyle bilmiyorum. Bize bunu destek olarak göstersinler, pes etmeden, inat ederek ne olursa olsun, bunu bekliyorum açıkçası. İstiyorum da çünkü bu güce ihtiyacımız var. Dediğim gibi biz 250-300 milyon avroluk takım değiliz. Bizim desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

