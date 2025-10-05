Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:51 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar eşliğinde İsrail'i protesto etti.

        Grup adına açıklama yapan Abdülkadir Turan, Gazze'de yıllardır süren abluka ve saldırıların, masum insanların hayatlarını, çocukların geleceğini ve insanlığın ortak onurunu yok ettiğini söyledi.

        Ablukanın kırılması için denize açılan filoların, sivil inisiyatiflerin ve uluslararası dayanışmanın gösterdiği cesaretin herkesi derinden etkilediğini belirten Turan, bu cesaretin Gazze'nin kurtuluşuna dair umutları yeniden alevlendirdiğinin altını çizdi.

        Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze ablukasını kırma idealiyle gerçekleştirdiği onurlu adımın tüm dünyada yeniden umudu alevlendirdiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

        "Ardından yola çıkan Özgürlük Filosu'na da en derin muhabbetlerimizi, selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyor, onların onurlu yolculuklarını yürekten selamlıyoruz. Bu mücadele, insanlık onurunun sesi olarak tüm dünyaya direnişin ve dayanışmanın gücünü göstermektedir. Her ne kadar Sumud filosunda yer alan bazı vatandaşlarımız güvenli bir şekilde geri dönmüş olsa da katil İsrail'in hapishanelerinde haksız ve hukuksuz biçimde tutulan kardeşlerimiz hala özgürlüklerinden mahrumdur. Onların da bir an önce serbest bırakılmasını ve haklarının iade edilmesini talep ediyor, bu haklı mücadelede tüm dünyanın sesimizi duymasını istiyoruz."

        Turan, İsrail'in saldırgan uygulamaları sonucu yaşanan insani felaketin uluslararası hukukun, insani normların ve temel insan haklarının açık bir ihlali olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye için bu mesele sadece uzak bir konu değildir. Gazze, bizim vicdanımızdır. Bölgedeki dengeler, tarihi ve kültürel bağlar göz önüne alındığında Gazze'de yaşanacak bir çöküşün bölgesel güvenlik ve istikrar üzerinde yaratacağı etkiler küçümsenemez. Gazze'nin korunması yalnızca oradaki insanlara yönelik bir insani görev değil, bölgesel barış ve güvenliğin teminatıdır. Bizler, Türkiye'deki demokratik kurumlar, sivil toplum aktörleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Dua, yardım, lojistik destek, siyasi baskı, ekonomik tercihlerimizdeki boykot gibi herkesin yapabileceği bir katkı vardır. Bu katkılar birleştiğinde hükümetleri ve uluslararası kurumları daha etkili adımlar atmaya zorlayabiliriz."

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Samsun'da ilk 11'ler belli oldu!
        Samsun'da ilk 11'ler belli oldu!
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Gazze'de ölen bebeklere dikkat çekmek için kefenli eylem yaptı
        Gazze'de ölen bebeklere dikkat çekmek için kefenli eylem yaptı
        Trabzon'da uçuruma düşen polis memuru toprağa verildi
        Trabzon'da uçuruma düşen polis memuru toprağa verildi
        Trabzon'da yamaçtan düşerek ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzon'da yamaçtan düşerek ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzonspor'da omurga sabit, sistem oturuyor
        Trabzonspor'da omurga sabit, sistem oturuyor
        Efsaneler Emir Yuşa için sahaya çıkıyor
        Efsaneler Emir Yuşa için sahaya çıkıyor
        Trabzonspor'un efsane futbolcuları Emir Yuşa için sahaya çıkacak
        Trabzonspor'un efsane futbolcuları Emir Yuşa için sahaya çıkacak