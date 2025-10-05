Trabzonspor'un efsane futbolcuları Emir Yuşa için sahaya çıkacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada turnuvayla farkındalık oluşturmak istendiği belirtilerek "Bu anlamlı etkinlik gençlerimize efsane futbolcularımızı sahada izleme fırsatı sunacak. Tüm vatandaşlarımızı turnuvaya davet ediyoruz." denildi.

Ortahisar ilçesindeki Faroz futbol sahasında yapılacak turnuva 7 Ekim'de başlayacak. Dört takımın mücadele edeceği organizasyonun final karşılaşması ise aynı sahada 8 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.