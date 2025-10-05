Trabzon'da yamaçtan düşerek ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Hıdırnebi Yaylası'ndaki bahçede dün ailesine yardım eden Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Çavuş, dengesini kaybederek yamaçtan düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Vali Yıldırım, Çavuş'un elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Büyük bir özveriyle milletine hizmet eden merhum polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Cenaze namazına, polis memurunun ailesi ve yakınları, Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ile vatandaşlar katıldı.

