Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da bahçede çalışırken yamaçtan düşen polis memuru öldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan düşen polis memuru hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 21:35 Güncelleme: 04.10.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da bahçede çalışırken yamaçtan düşen polis memuru öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan düşen polis memuru hayatını kaybetti.

        Hıdırnebi Yaylası'ndaki bahçede ailesine yardım eden Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Çavuş, dengesini kaybederek yamaçtan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde, Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis memurunun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Bu arada, yamaçtan düşen oğlunu kurtarmak isterken yaralanan baba Ali Rıza Çavuş'un da Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Öte yandan, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan taziye mesajı yayımladı.

        Eldivan, mesajında, "Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Çavuş'un, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda meydana gelen yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum polis memuru Ahmet Çavuş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Ot biçen baba- oğul uçuruma düştü; polis memuru oğul öldü, baba yaralandı
        Ot biçen baba- oğul uçuruma düştü; polis memuru oğul öldü, baba yaralandı
        Trabzon'da üreticilere sebze tohumu ile fide dağıtıldı
        Trabzon'da üreticilere sebze tohumu ile fide dağıtıldı
        Trabzon'da kırdığı merdivenin altında kalan kişi öldü
        Trabzon'da kırdığı merdivenin altında kalan kişi öldü
        Kıbrıs gazisi, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzon'da "Gazze İçin Ayaktayız" sloganıyla yürüyüş düzenlendi
        Trabzon'da "Gazze İçin Ayaktayız" sloganıyla yürüyüş düzenlendi