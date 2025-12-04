Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübünün başkanı Erol Temel, performansından dolayı takımını kutladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 00:27 Güncelleme: 04.12.2025 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübünün başkanı Erol Temel, performansından dolayı takımını kutladığını söyledi.

        Temel, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Vanspor'un 25 yıl aradan sonra 1 Lig'e çıktığını hatırlattı.

        Takımın Van'ı en iyi şekilde temsil ettiğini dile getiren Temel, "Süper Lig'in üçüncü sırasında olan takıma karşı gösterdiği performanstan dolayı takımımı kutluyorum. Hocama ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. Türk futboluna Vanlı bir gencimizi kazandırdı. Anıl Yıldırım kardeşimi oynattılar." dedi.

        Erol Temel, 90 dakika boyunca iyi bir mücadele ettiklerini belirterek, "Bugün şans bizden yana değildi. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. Bireysel hatadan dolayı kaybettik. Ben her ne olursa olsun takımımı, teknik heyetimi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu takım Süper Lig'de mücadele eder." diye konuştu.

        Maçın hakemine serzenişte bulunan Temel, "Hakemlerin bireysel hatalardan vazgeçmesi lazım. Bugün burada penaltımız da vardı ve kırmızı kart da vermedi. Bunları görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından
        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından
        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından
        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından
        Onuralp Çevikkan: "Kayıpsız atlattığım için mutluyum"
        Onuralp Çevikkan: "Kayıpsız atlattığım için mutluyum"
        Fatih Tekke: "Türkiye'nin en zor deplasmanına gideceğiz"
        Fatih Tekke: "Türkiye'nin en zor deplasmanına gideceğiz"
        Hakan Kutlu: "Kupanın en zevkli maçı oldu"
        Hakan Kutlu: "Kupanın en zevkli maçı oldu"
        Trabzonspor- İmaj Altyapı Van Spor FK: 2-0
        Trabzonspor- İmaj Altyapı Van Spor FK: 2-0