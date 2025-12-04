Trabzonspor-Vanspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un kalecisi Onuralp Çevikkan, grup aşamasına kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Onuralp, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür müsabakaların her zaman zor geçtiğini belirterek, "Kayıpsız atlattığımız için mutluyum. Şimdi inşallah Göztepe maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Andre Onana'nın kendisine etkisi sorulan Onuralp Çevikkan, "Andre çok büyük bir kaleci. Onunla çalışmak benim için mutluluk verici. Antrenmanlarımız gayet güzel ve tempolu geçiyor. Kaleci departmanı olarak birbirimizle bağımızın iyi olması hepimizin performansını artıracaktır diye düşünüyorum. Kendisi kalecilikten önce çok iyi bir insan. Onu tanıdığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Geçen sezon iki talihsiz sakatlık yaşadığını dile getiren Onuralp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi el kırığı, ikincisi menüsküs sakatlığı. Sezon başından beri sağlam bir şekilde Allah'a şükür antrenmanlara katılıyorum, kendimi de iyi hissediyorum. Genç kaleciler olarak iyi çalışıyoruz. Trabzonspor'un tarihinde çok büyük kaleciler var. Onların izinden inşallah biz de ilerleyebilirsek süper olur, bütün çalışmalarımız bu yönde."