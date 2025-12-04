Habertürk
        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından

        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un kalecisi Onuralp Çevikkan, grup aşamasına kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.12.2025 - 00:04
        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından
        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un kalecisi Onuralp Çevikkan, grup aşamasına kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Onuralp, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür müsabakaların her zaman zor geçtiğini belirterek, "Kayıpsız atlattığımız için mutluyum. Şimdi inşallah Göztepe maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

        Takım arkadaşı Andre Onana'nın kendisine etkisi sorulan Onuralp Çevikkan, "Andre çok büyük bir kaleci. Onunla çalışmak benim için mutluluk verici. Antrenmanlarımız gayet güzel ve tempolu geçiyor. Kaleci departmanı olarak birbirimizle bağımızın iyi olması hepimizin performansını artıracaktır diye düşünüyorum. Kendisi kalecilikten önce çok iyi bir insan. Onu tanıdığım için çok mutluyum." diye konuştu.

        Geçen sezon iki talihsiz sakatlık yaşadığını dile getiren Onuralp, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Birincisi el kırığı, ikincisi menüsküs sakatlığı. Sezon başından beri sağlam bir şekilde Allah'a şükür antrenmanlara katılıyorum, kendimi de iyi hissediyorum. Genç kaleciler olarak iyi çalışıyoruz. Trabzonspor'un tarihinde çok büyük kaleciler var. Onların izinden inşallah biz de ilerleyebilirsek süper olur, bütün çalışmalarımız bu yönde."

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kendisinden övgüyle bahsettiği hatırlatılan Onuralp Çevikkan, "Böyle bir duygu bırakabildiysem ne mutlu bana. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman büyüklerimiz, 'Formanın önündeki arma için yüzde 100 mücadele verirsen arkadaki isim de hatırlanacaktır.' der. O yüzden bizim bütün mücadelemiz Trabzonspor için. Ben de daha fazla süre bulup kendimi geliştirmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

