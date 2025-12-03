Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:PaparaPark
Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 66 Pina), Oulai, Bouchouari (Dk. 75 Muçi), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Dk. 66 Zubkov), Olaigbe, Sikan (Dk. 88 Onuachu)
İmaj Altyapı Vanspor: Abdulsamed Damlu, Regis (Dk. 83 Medeni Bingöl), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Dk. 72 Batuhan Kör), Vlachomitros (Dk. 64 Traore), Cedric
Goller: Dk. 65 Sikan, Dk. 84 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Kendi kalesine) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Vlachomitros, Dk. 78 Traore (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 28 Serdar Saatçı, Dk. 42 Cihan Çanak, Dk. 76 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
TRABZON
