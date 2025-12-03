Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 22:33 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:33
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk

        Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 66 Pina), Oulai, Bouchouari (Dk. 75 Muçi), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Dk. 66 Zubkov), Olaigbe, Sikan (Dk. 88 Onuachu)

        İmaj Altyapı Vanspor: Abdulsamed Damlu, Regis (Dk. 83 Medeni Bingöl), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Dk. 72 Batuhan Kör), Vlachomitros (Dk. 64 Traore), Cedric

        Goller: Dk. 65 Sikan, Dk. 84 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Kendi kalesine) (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Vlachomitros, Dk. 78 Traore (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 28 Serdar Saatçı, Dk. 42 Cihan Çanak, Dk. 76 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

