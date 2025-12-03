Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da temaslarda bulundu

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 19:29 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:29
        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        İlçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Ağıralioğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

        Ağıralioğlu, kendisiyle görüşen bir kişiyi partisine davet ederek, "Bence sen siyaset yap. Anahtar Partimize buyur, beraber memleketimizi yönetelim." dedi.

        Yeni bir parti olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, teşkilat olarak çok çalıştıklarını kaydetti.

        Ağıralioğlu, temaslarını Vakfıkebir ilçesinde sürdürdü.

