Trabzon'da "Afet Bilinci 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" Sempozyumu tamamlandı

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Afet Bilinci 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış Sempozyumu sona erdi.

KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen sempozyumun kapanış programında yaptığı konuşmada, 10 tematik oturumda afet yönetimini hem ulusal düzeyde hem de disiplinler arası eksende tüm bileşenleriyle tartışma fırsatı bulduklarını söyledi.

Üç gün süren sempozyumun ülkedeki çok bileşenli ilk afet bilinci platformu özelliği taşıdığını belirten Ersoy, oturumların içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Ersoy, Türkiye'nin depremlerden sellere, heyelanlardan yangınlara kadar geniş yelpazede çok sayıda yıkıcı doğa olayı ile karşılaştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte edinilen deneyimler, bilimsel araştırmalar, teknik uygulamalar ve hukuki düzenlemeler afet bilincinin toplumsal düzeyde gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Ancak her yeni afet bizlere hazırlıklı olmanın yalnızca teknik değil, aynı zamanda kültürel, toplumsal ve kurumsal bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Afet yönetimi bugün, bilimsel alanlar ve kurumlar arasında güçlü bir işbirliği gerektirmektedir."