Trabzonspor'da Rayyan Baniya kaval kemiğinden ameliyat edilecek

Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

