        Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık maçı düzenlendi

        Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile Söğütlü Ortaokulu öğrencileri arasında farkındalık maçı organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 18:24 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:24
        Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık maçı düzenlendi
        Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile Söğütlü Ortaokulu öğrencileri arasında farkındalık maçı organize edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Üniversitesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla özel gereksinimli bireylere hizmet ederken, toplumumda farkındalık oluşturmaya da gayret ettiklerini belirtti.

        Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını anlamak için anket çalışması yaptıklarını dile getiren Genç, "Toplumsal farkındalık çok önemli. Ampute Futbol Takımımızı da bu bilinçle kurduk. Trabzon bir spor şehri ama spor aracılığıyla dezavantajlı gruplarımıza destek olmayı önemsiyoruz. Geçen yıl Türkiye üçüncüsü olarak bize büyük bir gurur yaşattılar. Bu yıl daha güçlü bir şekilde şampiyon olmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Serencam, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Yüksel Özmen, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

