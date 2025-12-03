Trabzon'da uygulanacak Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi revize yatırım programına alındı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin, 2025 Yılı Revize Yatırım Programı'na alındığını belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin şehir hastanesi, havalimanı arasındaki 16.2 kilometrelik birinci etabının yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 Revize Yatırım Programı'na alındığını ifade etti.

Göreve başladıktan kısa süre içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Hattı protokolünü imzaladıklarını anımsatan Genç, şunları kaydetti:

"12 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Yatırım Programı'na alınarak uygulama projeleri sürecine başlanılmış ve 15 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştı. 'Gün gün takip edeceğim' diyerek yola çıktığımız, şehrimize hem yeni bir vizyon katacak hem de şehir içi ulaşıma önemli bir katkı sağlayacak olan Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde bugün yeni bir aşamaya geldik."