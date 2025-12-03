Trabzon'daki trafik kazasında ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Trabzon'un Araklı ilçesinde torunlarıyla kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçede, 28 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Şişe Deniz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Deniz'in cenazesi, yarın Araklı Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Ö.F.D. idaresindeki otomobil, Yolgören Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Şişe Deniz, torunları Elif Zümra Deniz (8) ve Hasan Ali Deniz'e çarpmıştı.
Yaralılardan Hasan Ali Deniz taburcu edilmişti. Tedavi gördüğü hastanede 1 Aralık'ta hayatını kaybeden Elif Zümra Deniz'in cenazesi bugün defnedilmişti.
