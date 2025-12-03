Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki trafik kazasında ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Trabzon'un Araklı ilçesinde torunlarıyla kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 19:53 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki trafik kazasında ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Araklı ilçesinde torunlarıyla kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçede, 28 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Şişe Deniz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Deniz'in cenazesi, yarın Araklı Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        Ö.F.D. idaresindeki otomobil, Yolgören Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Şişe Deniz, torunları Elif Zümra Deniz (8) ve Hasan Ali Deniz'e çarpmıştı.

        Yaralılardan Hasan Ali Deniz taburcu edilmişti. Tedavi gördüğü hastanede 1 Aralık'ta hayatını kaybeden Elif Zümra Deniz'in cenazesi bugün defnedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da temaslarda bulundu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da temaslarda bulundu
        Trabzonspor'da Rayyan Baniya'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trabzonspor'da Rayyan Baniya'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler Trabzon'da konuştu:
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler Trabzon'da konuştu:
        Trabzonspor'da Rayyan Baniya kaval kemiğinden ameliyat edilecek
        Trabzonspor'da Rayyan Baniya kaval kemiğinden ameliyat edilecek
        Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık maçı düze...
        Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık maçı düze...
        Trabzon'da uygulanacak Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi revize yatırım pr...
        Trabzon'da uygulanacak Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi revize yatırım pr...