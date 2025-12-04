Trabzonspor-Vanspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamalarına yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir karşılaşmayı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Sakatlarımız mevcut. Sakatlanmadan, sakatlık vermeden maçı tamamladık. İki gol atmak, Olaigbe'nin gol katkısı yapması moral açısından iyi. Bana göre bu akşam Onuralp’in iki tane çok kritik anda iki kurtarışı var. Onuralp’i tebrik ediyorum. Gayet iyi çalışıyorlar zaten. Ahmet de arkasında keza öyle. En çok sevindirici şey bu. Bu galibiyet önemliydi." diye konuştu.

Tekke, Trabzonspor'un geçmişte şampiyonluğu kaybettiği sezonda Vanspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ben de o dönem futbolcuydum. Hafızada kalan 30 yıllık, aslında belki bir nesle zarar vermiş anın şu an pozitife dönmesi, bu anlamda da mutluluk verici bir şey. Tabii eksikler var, çok net gözüküyor. Sakatlarımız mevkisel olarak... Genel hatlarıyla çok dağılmadan organize bir şekilde oynamaya çalıştık. Rakibimizi de tebrik ederim. Gayet ciddi savunma yaptılar. Aslında oyunun kırılma anı dediğim iki tane şans yakaladılar. Bu da gayet doğal."

Göztepe ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını ifade eden Tekke, "Türkiye’de belki de en zor deplasmanlardan birine gidiyoruz. Bunu söylemem lazım. Yani Göztepe takımı kendi seyircisinin önünde duygu olarak çok üst noktada oynuyor. Özellikle topu rakibe bırakıp ondan kazandığı toplarla hızlı hücum yapmaya çalışan, duran toplar, taç, korner, yan atış bunlardan gol bulmaya çalışan ve gol bulduktan sonra agresifliğini, coşkusunu savunma olarak çok ciddi artıran bir takım." şeklinde görüş belirtti. Fatih Tekke, takımdaki eksikliklere değinerek, şunları kaydetti: "Son iki haftada bana göre bir tane önemli eksiğimiz Tim Folcarelli. Belki top rakipteyken top kazanma sayısında Avrupa’nın ilk 10'una girebilecek bir oyuncu. Umarım o hafta sonu bizimle olur. Felipe yine dinamik oyuncularımızdan biri. Son iki haftada gördüğümüz sorunların bir tanesi de buydu açıkçası. Yani top rakipteyken topu kazanma becerisi olan, bu konuda başarılı olan oyuncularımızın olmayışı. Dolayısıyla sorunlarımız var, özellikle kadroda. Ama iki haftadır bu üçüncü maç. Üç maçtır böyle devam ediyoruz. Bu hafta sonunu da böyle geçireceğiz gibi gözüküyor. Zor bir maç bizi bekliyor."