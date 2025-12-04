Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamalarına yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 00:18 Güncelleme: 04.12.2025 - 00:18
        Trabzonspor-Vanspor maçının ardından
        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamalarına yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir karşılaşmayı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Sakatlarımız mevcut. Sakatlanmadan, sakatlık vermeden maçı tamamladık. İki gol atmak, Olaigbe'nin gol katkısı yapması moral açısından iyi. Bana göre bu akşam Onuralp’in iki tane çok kritik anda iki kurtarışı var. Onuralp’i tebrik ediyorum. Gayet iyi çalışıyorlar zaten. Ahmet de arkasında keza öyle. En çok sevindirici şey bu. Bu galibiyet önemliydi." diye konuştu.

        Tekke, Trabzonspor'un geçmişte şampiyonluğu kaybettiği sezonda Vanspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Ben de o dönem futbolcuydum. Hafızada kalan 30 yıllık, aslında belki bir nesle zarar vermiş anın şu an pozitife dönmesi, bu anlamda da mutluluk verici bir şey. Tabii eksikler var, çok net gözüküyor. Sakatlarımız mevkisel olarak... Genel hatlarıyla çok dağılmadan organize bir şekilde oynamaya çalıştık. Rakibimizi de tebrik ederim. Gayet ciddi savunma yaptılar. Aslında oyunun kırılma anı dediğim iki tane şans yakaladılar. Bu da gayet doğal."

        Göztepe ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını ifade eden Tekke, "Türkiye’de belki de en zor deplasmanlardan birine gidiyoruz. Bunu söylemem lazım. Yani Göztepe takımı kendi seyircisinin önünde duygu olarak çok üst noktada oynuyor. Özellikle topu rakibe bırakıp ondan kazandığı toplarla hızlı hücum yapmaya çalışan, duran toplar, taç, korner, yan atış bunlardan gol bulmaya çalışan ve gol bulduktan sonra agresifliğini, coşkusunu savunma olarak çok ciddi artıran bir takım." şeklinde görüş belirtti.

        Fatih Tekke, takımdaki eksikliklere değinerek, şunları kaydetti:

        "Son iki haftada bana göre bir tane önemli eksiğimiz Tim Folcarelli. Belki top rakipteyken top kazanma sayısında Avrupa’nın ilk 10'una girebilecek bir oyuncu. Umarım o hafta sonu bizimle olur. Felipe yine dinamik oyuncularımızdan biri. Son iki haftada gördüğümüz sorunların bir tanesi de buydu açıkçası. Yani top rakipteyken topu kazanma becerisi olan, bu konuda başarılı olan oyuncularımızın olmayışı. Dolayısıyla sorunlarımız var, özellikle kadroda. Ama iki haftadır bu üçüncü maç. Üç maçtır böyle devam ediyoruz. Bu hafta sonunu da böyle geçireceğiz gibi gözüküyor. Zor bir maç bizi bekliyor."

        - Kutlu: "İyi oynadığımızı düşünüyorum"

        İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise karşılaşmanın kupada izlediği en iyi maçlardan biri olduğunu belirterek, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

        Hakan Kutlu, "Takımın ortaya koyduğu oyundan memnunum. İki gündür Türkiye Kupası maçlarını izliyorum. Bence en güzel kupa mücadelesi bu maç oldu. Trabzonspor'a karşı seyircisi önünde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Vanspor FK’yi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. İyi futbol oynayarak, genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Fatih hocayı tebrik ediyorum. Hem Trabzonspor Fatih hocaya, hem de Fatih hoca Trabzonspor’a çok yakışıyor. Benim temennim, Fatih Tekkeli Trabzonspor’un Türkiye’de şampiyonluklar yaşaması." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

