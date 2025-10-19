Habertürk
        Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın gollerini kaydeden Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 9 haftaya damga vuran isim oldu.

        Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor
        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın gollerini kaydeden Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 9 haftaya damga vuran isim oldu.

        Ligin ilk 9 haftasında 15 gol atan bordo-mavili takımda Paul Onuachu 7, Felipe Augusto ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 73'lük bölümünü kaydederek takımın gol yükünü çeken isimler oldu.

        Art arda ligin son 4 haftasını boş geçmeyen Onuachu 5 gol, Augusto da üst üste son 3 haftada birer kez olmak üzere 3 gol kaydetti.

        - 17 puanlık katkı

        Ligde 20 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 17 puan kazandı.

        Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.

        - Onuachu, ligde zirvede

        Paul Onuachu, ilk 9 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

        Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek 1 sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü attı.

        Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.

        Nijeryalı santrfor, 7. hafta Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 4-0'lık Zecorner Kayserispor ve 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da birer gol kaydetti.

        - Augusto'nun golleri

        Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto ise ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim oldu.

        Augusto, ligin son 3 haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligin 8. haftasındaki Zecorner Kayserispor ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri birer kez havalandırdı.

