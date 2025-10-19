Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın gollerini kaydeden Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 9 haftaya damga vuran isim oldu.

Ligin ilk 9 haftasında 15 gol atan bordo-mavili takımda Paul Onuachu 7, Felipe Augusto ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 73'lük bölümünü kaydederek takımın gol yükünü çeken isimler oldu.

Art arda ligin son 4 haftasını boş geçmeyen Onuachu 5 gol, Augusto da üst üste son 3 haftada birer kez olmak üzere 3 gol kaydetti.

- 17 puanlık katkı

Ligde 20 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 17 puan kazandı.

Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.

- Onuachu, ligde zirvede

Paul Onuachu, ilk 9 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.