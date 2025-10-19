Trabzonspor'u Onuachu ve Augusto golleriyle taşıyor
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın gollerini kaydeden Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 9 haftaya damga vuran isim oldu.
Ligin ilk 9 haftasında 15 gol atan bordo-mavili takımda Paul Onuachu 7, Felipe Augusto ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 73'lük bölümünü kaydederek takımın gol yükünü çeken isimler oldu.
Art arda ligin son 4 haftasını boş geçmeyen Onuachu 5 gol, Augusto da üst üste son 3 haftada birer kez olmak üzere 3 gol kaydetti.
- 17 puanlık katkı
Ligde 20 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 17 puan kazandı.
Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.
- Onuachu, ligde zirvede
Paul Onuachu, ilk 9 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.
Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek 1 sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü attı.
Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.
Nijeryalı santrfor, 7. hafta Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 4-0'lık Zecorner Kayserispor ve 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da birer gol kaydetti.
- Augusto'nun golleri
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto ise ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Augusto, ligin son 3 haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligin 8. haftasındaki Zecorner Kayserispor ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri birer kez havalandırdı.
