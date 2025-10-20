Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un Fatih Tekke yönetiminde başarı grafiği artıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de ilk 9 haftayı 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile kötü günleri geride bırakırken zirve yarışı içinde yer almayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un Fatih Tekke yönetiminde başarı grafiği artıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de ilk 9 haftayı 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile kötü günleri geride bırakırken zirve yarışı içinde yer almayı başardı.

        Geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi.

        Bordo-mavililer, söz konusu sezonda Fatih Tekke ile 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 puan elde etti. Karadeniz ekibi, ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

        Bu sezon 9. hafta sonunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 20 puanla ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibi, zirve yarışında yer aldı.

        - Bu sezon tek yenilgi

        Trabzonspor, bu sezon ilk 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

        Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken yedinci haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, sekizinci hafta ise Zecorner Kayserispor'u 4-0, 9. haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        - Tekke yönetiminde 2 puan ortalamasına yakın performans

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda toplam 20 lig karşılaşmasında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

        Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 39 puan toplayarak 1.95 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise 9 maçta 20 puan ile 2.2 ortalamalık performans gösterdi.

        - Kupada final oynadı

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

        Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

        Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

        - Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

        Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşadı.

        2021-2022 sezonunda ilk 9 maçta 21 puan toplayarak lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 20 puanla 2. sırada yer aldı ve şampiyonluk sezonunun ardından en fazla puanı topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Boşandılar
        Boşandılar
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kiloya bağlı sağlık sorunlarını bütüncül tıp uygulamalarıyla aştılar
        Kiloya bağlı sağlık sorunlarını bütüncül tıp uygulamalarıyla aştılar
        Trabzon'da 1. Off-Road Festivali düzenlendi
        Trabzon'da 1. Off-Road Festivali düzenlendi
        Trabzon'da CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Trabzon'da CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi teknoloji kulüplerine destek sağlıyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi teknoloji kulüplerine destek sağlıyor
        Trabzon'da denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçıyı arama çalışmaları deva...
        Trabzon'da denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçıyı arama çalışmaları deva...
        Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini...
        Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini...