Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Judoda 2026 hedefi 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmak

        ENES SANSAR - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 50 bini aktif 200 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası için Trabzon'a gelen Huysuz, AA muhabirine, federasyon olarak hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.

        Federasyon olarak her ilde aktif branşlar arasında yer aldıklarını ifade eden Huysuz, "50 bini aktif 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmaya çalışıyoruz. Yıl sonunda hedefimizi yakalayacağız." diye konuştu.

        Huysuz, binlerce çocuğu judoya kazandırdıklarını belirterek, federasyon olarak ekonomilerinin büyük bir bölümünü altyapıya harcadıklarını vurguladı.




        - "Devletimiz olimpiyatlar için bütün imkanlarını seferber etti"

        Olimpiyatlar için hazırlanan sporcuların ocak ayından itibaren çeşitli ülkelerde kampa girdiklerini aktaran Huysuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizim en büyük hedefimiz, şu an ki çalışmalarımızın amacı 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Olimpik kadromuzda iyi bir havuzumuz var. Hedefimizde olimpiyatlara 10 sporcuyla katılabilmek var. Amaçlarımızdan biri de bu sefer madalya alabilmek. Çünkü alabilecek hem genç yeteneklerimiz hem de tecrübeli sporcularımız var. İyi de bir antrenör kadromuz var. Devletimiz olimpiyatlar için bütün imkanlarını seferber etti. Özellikle ocak ayından beri olimpik kadromuz İtalya, Japonya, Belçika kampları akabinde Slovenya, Özbekistan, Gürcistan ve Avusturya'ya gittiler."

        Olimpik kadronun 16-19 Nisan'da Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağını anlatan Huysuz, "2028'e 10 sporcuyla katılıp orada uzun zamandır alamadığımız madalyayı alacağız. Çünkü judo olarak Tokyo ve Paris olimpiyatlarında 4 tane madalya maçı yaptık. dördünde de maalesef 5'inci olduk. İnşallah bu sefer başaracağız." diye konuştu.

        Ailelerin çocuklarını judoya yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Huysuz, çocukların kolayca ulaşabileceği bölgelere spor salonları açarak onları judo ailesine kazandırmayı da hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

