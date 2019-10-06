Trabzon’da yıldırım böyle düştü

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Trabzon’da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.

Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere Mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

TRABZON 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:15

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

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