Mahalleyi canından bezdiren domuzları avladılar

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesine dadanan domuz sürüsü bir grup avcı tarafından avlanınca mahalleli rahat bir nefes aldı.

Gündüz bile ekinlere, sebzelere zarar veren domuzlar yöre halkının korkulu rüyası olurken, Akçakale mahallesi sakinlerinden Avcı Erol Durdu, Sürmeneli avcı arkadaşlarından yardım istedi. Avcı Rasim Özyiğit ve 5 arkadaşı av köpeklerini de yanına alarak Akçakale mahallesine gitti. 8 saatlik av sonrasında mahalleye zarar veren 5 domuz öldürülürken, mahalleli derin bir nefes aldı.

Avcı Rasim Özyiğit yaptığı açıklamada ”Bölgemizde çok yabani hayvan var. Hele domuz sayısı çok arttı. Bu tür davetler çok alıyoruz. Hafta sonu hiç boşumuz yok” dedi.

TRABZON 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:00

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