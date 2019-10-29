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Ertuğrul Doğan: "Yolumuz uzun ve zorlu"

İHA

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yollarının uzun ve zorlu olduğunu belirterek, bu yolculukta kimlerle mücadele ettiklerini çok iyi bildiklerini söyledi.

Ertuğrul Doğan: "Yolumuz uzun ve zorlu"

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yollarının uzun ve zorlu olduğunu belirterek, bu yolculukta kimlerle mücadele ettiklerini çok iyi bildiklerini söyledi.
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 22 berabere kalan Trabzonspor attığı son dakika golüyle haftayı 1 puanla kapatarak puanını 16 çıkarttı. Ligde 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, sakat oyuncularının çokluğuna rağmen zirvede tutunmasını bildi. Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 22'lik beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir maçının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun ve zorlu. Bu yolculukta umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. Biz kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Onlarda kendilerini biliyor. Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın" ifadelerini kullandı.

TRABZON

29 Ekim 2019 Salı

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