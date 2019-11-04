Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu´nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30´da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel ve Sturridge antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Detaylar

TRABZON 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

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