Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu´nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30´da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel ve Sturridge antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Detaylar
TRABZON
04 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:21
- GÜNEŞ 06:48
- ÖĞLE 12:10
- İKİNDİ 14:55
- AKŞAM 17:22
- YATSI 18:43