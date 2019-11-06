Medical Park Karadeniz Hastanesi yöneticilerinden Trabzon Valisi Ustaoğlu’na ziyaret

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Medical Park Karadeniz Hastanesi yöneticileri Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’na makamında ziyarette bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Turan Saka, Kurumsal Tanıtım Müdür Yardımcısı Fırat Uğur ve Kurumsal Tanıtım Sorumlusu Serpil Yazıcı Uzun, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Turan Saka Vali İsmail Ustaoğlu’na hastanenin bölge halkına verdiği hizmetler hakkında bilgiler aktardı.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Trabzon Valisi Ustaoğlu ise en kısa zamanda hastaneye iadeyi ziyarette bulunacağını belirterek Medical Park Karadeniz Hastanesi yönetimine başarı dileklerinde bulundu.

TRABZON 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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