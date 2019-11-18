Nesli tükeniyordu şimdi ise standardı belirlendi Nesli tükenmesi tehlikesi altındayken bir anda jandarmanın gözdesi olan Trabzon'a özgü 'Zerdava'nın standardı belirlendi Trabzon Zerdava Köpeği Derneği Başkanı olan Serdar Ergün: "Zerdava yurt dışında artık tescillenmiş Türk köpeği olarak biliniyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nesli tükeniyordu şimdi ise standardı belirlendi Nesli tükenmesi tehlikesi altındayken bir anda ...

İHA

Trabzon'a özgü ırk olan, zeki ve cesur özellikleriyle ön plana çıkan nesli tükenme tehlikesi altındayken bir anda Jandarmanın yeni gözdesi olan 'Zerdava' köpeğinin standardı belirlendi.

Nesli tükeniyordu şimdi ise standardı belirlendi Nesli tükenmesi tehlikesi altındayken bir anda jandarmanın gözdesi olan Trabzon'a özgü 'Zerdava'nın standardı belirlendi Trabzon Zerdava Köpeği Derneği Başkanı olan Serdar Ergün: "Zerdava yurt dışında artık tescillenmiş Türk köpeği olarak biliniyor"

Trabzon’a özgü ırk olan, zeki ve cesur özellikleriyle ön plana çıkan nesli tükenme tehlikesi altındayken bir anda Jandarmanın yeni gözdesi olan 'Zerdava' köpeğinin standardı belirlendi.
Zeki ve cesur özellikleriyle son dönemlerde yoğun ilgi gören Trabzon'a özgü 'Zerdava' köpeğinin standardı belirlendi. Soyu 12001300’lü yıllara dayanan ve geçtiğimiz aylarda Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu yetkililerinin Trabzon'a gelerek incelemeye aldıkları 'Zerdava' köpeği ile ilgili 5 yıllık çalışma neticelendi. Yaklaşık 200'e yakın köpekten alınan fiziki yapı, rengi, kafa yapısı ve ölçümler sonucunda 'Zerdava'nın standardı belirlenirken, 'Zerdava'nın artık yurtdışında Türk köpeği olduğu tescillendi. Şimdilerde ise Türk patentini almak için çalışmalara devam eden Trabzon Zerdava Köpeği Derneği, yaklaşık 400'e yakın yavru köpeği kayıt altına alarak tescili tamamlamak istiyor.
'Zerdava' cinsi köpeklerin yetiştiriciliğini yapan ve aynı zamanda Trabzon Zerdava Köpeği Derneği Başkanı olan Serdar Ergün, 'Zerdava' köpeğinin birkaç sene içerisinde patentinin alınacağını belirterek, "Yurt dışında FCI adında bir kuruluş var. Bu kuruluş dünya köpek ırklarının hepsinin bir arada bulunduğu en büyük en sözü geçen kuruluş. Bunun Türkiye temsilcisi Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) dediğimiz kurumla birlikte derneğimiz zaten eş zamanlı olarak çalışıyor. Bünyesinde bu ırkımızı geliştirmeye gayret gösteriyor. Beş yıllık bir çalışmamın neticesinde toplamda 200’e yakın köpekten alınan ölçümler sonucunda yurt dışından getirdiğimiz heyetimiz çalışma yaptılar ve bizim hazırladığımız ön çalışmayla birlikte kendi çalışmalarını birleştirip artık köpeğin standardını belirlediler. Zerdava ırkı artık tescillenmiş standardı, fiziki yapısı, rengi, kafa yapısı, ölçüleri her şeyi belirlenmiş bir şekilde yurt dışında artık tescillenmiş yani Türk köpeği olarak biliniyor. Bu tescilin bir kısmı. Bundan sonraki süreçte bizim yapmamız gereken bol üretim yaparak aşağı yukarı 350400 civarında yavru köpek kayıt altına alıp üreterek bu ırkı bir an önce Türk patenti ile tescil etmek. Şu anda diğer ülkelere göre bayağı ilerdeyiz. Çalışmalarımız çok güzel neticelendi. İnşallah birkaç sene içerisinde tam olarak patentini almış oluruz. Türk köpeği olarak tescillenmiş oluruz. Sonuçta yurt dışında tanınıyor ancak yine de resmi olarak tescil çalışmasının yapılması gerekir" dedi.

"DNA’sında her türlü meziyet mevcut"
'Zerdava'nın çok eski yıllardan beri avcılık ve bekçilikte kullanıldığını dile getiren Ergün, "Bekçilik özelliği çok üst seviyede. Biz çok fonksiyonlu olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Zerdava geçmiş dönemde sürü içerisinde kullananlar da var. Yani koyunlara bekçilik yapıyor çoban köpeklerini uyarıyor. Haraketli bir ırk olduğu için dışarıdan gelen herhangi bir tehdide hızlı bir şekilde algılayıp diğer başa çıkabilecek büyük köpekleri uyarıyor ve sürü köpeği sıfatını bu şekilde hak kazanıyor. Bunun haricinde asıl görevi araştırmalarımız neticesinde bekçi köpeği oldu. Kapı köpeği olarak tanımlıyoruz. İnsanlar geçmiş zamanda bu ırkı yetiştirmişler. Irkın yüksek koku alma duyusu, agresifliği ve inatçılığı neticesinde hayvanın farklı kürklü hayvanlar ve sürek avcılığında tercih edilir bir tarafı olmuş. Domuz avcılığı ve kürklü hayvan avcılığında sansar, gelincik tarzında hayvanlarla birlikte geçmiş dönemde avcılığı yapılmış. Günümüzde Zerdava sadece domuz avcılığında tercih ediliyor. Biz bekçi köpeği olarak üretimini sağlıyoruz. Ancak DNA’sında her türlü meziyet mevcut. Geçmiş dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine numuneler gönderdik. Bunlarla ilgili de sonuçlar gayet iyi, başarılı. Arama, kurtarma, bomba bunların haricinde güvenlik adımlarını başarıyla geçtiler. Şu anda eğitimde bir çok Zerdeva var. Göndermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda 510 yavru gönderip tekrardan eğitilmesini sağlayacağız. Hayırlısıyla ırkı hak ettiği noktaya taşıyacağız. Gayretimiz bu yönde. Önemli olan Zerdava’mızı düzgün bir şekilde kayıt alınmış bir vaziyette üretebilmek ve dünya platformuna bu şekilde taşımak. Bunun için de Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu bize sonsuz destek sağlıyor. Zaten beraber çalışıyoruz. Onların sayesinde bu adımları başarı ile tamamladık. İnşallah takibinde yine beraber bu işlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TRABZON

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz´de hamsi bereketi
YEREL HABERLER Karadeniz´de hamsi bereketi
Kemal Sunal filmi gerçek oldu; ahşap evi kamyon kasasına monte etti
YEREL HABERLER Kemal Sunal filmi gerçek oldu; ahşap evi kamyon ...
Uzungöl kış turizminde umduğunu bulamıyor Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: “Yazın dolup taşıyoruz ancak kış turizmiyle ilgili şu anda çok sıkıntılar yaşıyoruz” "Kış turizmiyle ilgili Uzungöl çok geri gelmiş durumda"
YEREL HABERLER Uzungöl kış turizminde umduğunu bulamıyor Uzungöl ...
Trabzon’da Millet Bahçesi’ne yapılacak sahada maç yapılsın mı? yapılmasın mı? tartışması Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “Şu anda orada amatör futbol müsabakaları yapılsın mı ? yapılmasın mı ? konusu tartışılıyor; Biraz daha tartışılsın neticesinde kararını biz vereceğiz”
YEREL HABERLER Trabzon’da Millet Bahçesi’ne yapılacak sahada maç ...
Otomobilin yakıt deposundan kaçak bal çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin yakıt deposundan kaçak bal çıktı
Belediye otobüslerinde dezenfekte mesaisi
YEREL HABERLER Belediye otobüslerinde dezenfekte mesaisi
Trabzon'da 3 ayda 120 büyükbaş hayvan çiçek hastalığı yüzünden telef oldu Trabzon’un başı büyükbaş hayvan ölümleriyle dertte Trabzon Bölgesi Veteriner hekimler Odası Başkanı Erol Sayın: “Hastalığın salgın durumu yok” “LSD (Çiçek Hastalığı) daha çok Gürcistan tarafında görülen bir hastalık” “Hastalık muhtemelen sınırdan kaçak hayvan hareketi ile ülkemize taşındı”
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 ayda 120 büyükbaş hayvan çiçek hastalığı ...
Doğu Karadeniz Girişimcilik Haftası 18 Kasım’da başlıyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Girişimcilik Haftası 18 Kasım’da ...
Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı
YEREL HABERLER Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X