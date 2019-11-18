Hamsinin bol ve ucuz olması onları olumsuz etkiliyor Kıyı balıkçıları, vatandaşın ucuz hamsiyi tercih etmesi nedeniyle sınırlı ölçüde tuttukları balıkların yeterince değer bulmamasından yakınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hamsinin bol ve ucuz olması onları olumsuz etkiliyor Kıyı balıkçıları, vatandaşın ucuz hamsiyi ...

İHA

Karadeniz'de bu sezon son yıllara oranla bol hamsi avlanması kıyı balıkçılarını olumsuz etkiliyor.

Hamsinin bol ve ucuz olması onları olumsuz etkiliyor Kıyı balıkçıları, vatandaşın ucuz hamsiyi tercih etmesi nedeniyle sınırlı ölçüde tuttukları balıkların yeterince değer bulmamasından yakınıyor

Karadeniz’de bu sezon son yıllara oranla bol hamsi avlanması kıyı balıkçılarını olumsuz etkiliyor.
Trabzon’da özellikle son 2 haftadır kilosu 5 TL’ye kadar gerileyen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hamsi, diğer balık çeşitlerinin fiyatını düşürürken bu durumdan en çok kıyı balıkçıları etkilendi.
Az miktarda avladıkları balıkların yeterince gerçek değerini bulmadığından yakınan balıkçılar giderek işlerinin kötüleştiğini söylediler.
Özellikle bu sezon palamudun olmayışının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini belirten balıkçılar mezgitin de hamsi yüzünden fiyatının düştüğünü ifade ettiler. Karadeniz’i özellikle bu sezon hamsi dışında pek bereketli geçmediğini belirten balıkçılardan Osman Usta, “Bu sezon önceki sezonlara göre bizim için çok kötü diyebiliriz. Hamsinin bol ve ucuz olması nedeniyle vatandaşın tercihi hamsiden yana. Dolayısıyla başta mezgit olmak üzere diğer balık çeşitleri ilgi görmeyince fiyatı da aşağı düşüyor. Büyük balıkçı teknelerinin mezgit avlaması bizim tuttuğumuz olta mezgidin fiyatını düşürüyor. Yaklaşık 2030 yıl önce günde 4050 kilogram mezgit tutardık, şimdi ise en fazla 45 kilogram tutabiliyoruz. Kıyı balıkçıların durumu çok kötü. Zaten yeni nesilde mesleğin çok ekonomik olmadığından pek tercih etmiyor. Kıyı balıkçıları tutukları birkaç kilogram balıkla evlerini geçindirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

TRABZON

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor Tırmanış Türkiye Hız Şampiyonası standart ölçülerde ilk kez Trabzon’da yapıldı
YEREL HABERLER Spor Tırmanış Türkiye Hız Şampiyonası standart ...
Nesli tükeniyordu şimdi ise standardı belirlendi Nesli tükenmesi tehlikesi altındayken bir anda jandarmanın gözdesi olan Trabzon'a özgü 'Zerdava'nın standardı belirlendi Trabzon Zerdava Köpeği Derneği Başkanı olan Serdar Ergün: "Zerdava yurt dışında artık tescillenmiş Türk köpeği olarak biliniyor"
YEREL HABERLER Nesli tükeniyordu şimdi ise standardı ...
Karadeniz´de hamsi bereketi
YEREL HABERLER Karadeniz´de hamsi bereketi
Kemal Sunal filmi gerçek oldu; ahşap evi kamyon kasasına monte etti
YEREL HABERLER Kemal Sunal filmi gerçek oldu; ahşap evi kamyon ...
Uzungöl kış turizminde umduğunu bulamıyor Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: “Yazın dolup taşıyoruz ancak kış turizmiyle ilgili şu anda çok sıkıntılar yaşıyoruz” "Kış turizmiyle ilgili Uzungöl çok geri gelmiş durumda"
YEREL HABERLER Uzungöl kış turizminde umduğunu bulamıyor Uzungöl ...
Trabzon’da Millet Bahçesi’ne yapılacak sahada maç yapılsın mı? yapılmasın mı? tartışması Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “Şu anda orada amatör futbol müsabakaları yapılsın mı ? yapılmasın mı ? konusu tartışılıyor; Biraz daha tartışılsın neticesinde kararını biz vereceğiz”
YEREL HABERLER Trabzon’da Millet Bahçesi’ne yapılacak sahada maç ...
Otomobilin yakıt deposundan kaçak bal çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin yakıt deposundan kaçak bal çıktı
Belediye otobüslerinde dezenfekte mesaisi
YEREL HABERLER Belediye otobüslerinde dezenfekte mesaisi
Trabzon'da 3 ayda 120 büyükbaş hayvan çiçek hastalığı yüzünden telef oldu Trabzon’un başı büyükbaş hayvan ölümleriyle dertte Trabzon Bölgesi Veteriner hekimler Odası Başkanı Erol Sayın: “Hastalığın salgın durumu yok” “LSD (Çiçek Hastalığı) daha çok Gürcistan tarafında görülen bir hastalık” “Hastalık muhtemelen sınırdan kaçak hayvan hareketi ile ülkemize taşındı”
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 ayda 120 büyükbaş hayvan çiçek hastalığı ...
Doğu Karadeniz Girişimcilik Haftası 18 Kasım’da başlıyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Girişimcilik Haftası 18 Kasım’da ...
Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı
YEREL HABERLER Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X