Hamsinin bol ve ucuz olması onları olumsuz etkiliyor Kıyı balıkçıları, vatandaşın ucuz hamsiyi tercih etmesi nedeniyle sınırlı ölçüde tuttukları balıkların yeterince değer bulmamasından yakınıyor

Karadeniz’de bu sezon son yıllara oranla bol hamsi avlanması kıyı balıkçılarını olumsuz etkiliyor.

Trabzon’da özellikle son 2 haftadır kilosu 5 TL’ye kadar gerileyen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hamsi, diğer balık çeşitlerinin fiyatını düşürürken bu durumdan en çok kıyı balıkçıları etkilendi.

Az miktarda avladıkları balıkların yeterince gerçek değerini bulmadığından yakınan balıkçılar giderek işlerinin kötüleştiğini söylediler.

Özellikle bu sezon palamudun olmayışının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini belirten balıkçılar mezgitin de hamsi yüzünden fiyatının düştüğünü ifade ettiler. Karadeniz’i özellikle bu sezon hamsi dışında pek bereketli geçmediğini belirten balıkçılardan Osman Usta, “Bu sezon önceki sezonlara göre bizim için çok kötü diyebiliriz. Hamsinin bol ve ucuz olması nedeniyle vatandaşın tercihi hamsiden yana. Dolayısıyla başta mezgit olmak üzere diğer balık çeşitleri ilgi görmeyince fiyatı da aşağı düşüyor. Büyük balıkçı teknelerinin mezgit avlaması bizim tuttuğumuz olta mezgidin fiyatını düşürüyor. Yaklaşık 2030 yıl önce günde 4050 kilogram mezgit tutardık, şimdi ise en fazla 45 kilogram tutabiliyoruz. Kıyı balıkçıların durumu çok kötü. Zaten yeni nesilde mesleğin çok ekonomik olmadığından pek tercih etmiyor. Kıyı balıkçıları tutukları birkaç kilogram balıkla evlerini geçindirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

TRABZON 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:08

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.