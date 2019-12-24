Trabzon'da örtü yangınları sürüyor

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının 15'i kontrol altına alınırken, özellikle Arsin ve Akçaabat ilçesinin yüksek kesimlerindeki örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.

Trabzon'un Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir ilçelerinde dün akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları çıktı. 37 farklı noktada çıkan yangınlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Jandarma ve yerel halkın da destek verdiği çalışmalar sonrası 22 noktada yangın kontrol altına alındı. Trabzon Valiliği'nde yangınlar nedeniyle kriz merkezi oluşturulurken, rüzgârın şiddeti ve hava sıcaklığı yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Valilik, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarırken, yangınlara havadan müdahalenin de gündemde olduğu ve bu kapsamda bir çalışma yapılabileceği bildirildi.

TRABZON 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:04

YATSI 18:31

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