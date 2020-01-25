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Trabzon'dan depremzedelere yardım eli

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya depreminin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Trabzon'dan depremzedelere yardım eli

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya depreminin ardından yardım kampanyası başlatıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorloğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderilmeye başladı. Vatandaşlar evlerinden getirdikleri çeşitli eşyaları Trabzon Büyükşehir Belediyesi binasına getirirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek deprem bölgesine bir tır dolusu bayatlamayan Vakfıkebir ekmeğini göndermek için hazırlıkların son safhada olduğunu söyledi.
Başlatılan yardım kampanyasının çığ gibi büyüdüğünü belirten Ataman, "Yaşanan deprem hepimizin acısı, üzüntü hepimizin üzüntüsü. Yıkılan her yer bize göre Trabzon. Elazığ bizim için çok önemli özellikli bir yer. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın da Valilik yaptığı bir yer. Şu an kendisi Trabzon dışında olduğu için talimatlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Elazığ valisi hemşehrimiz. Burası için neler yapılabileceğini hesapladık. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Trabzon'lu işadamlarımız, Trabzon'lu hemşerilerimiz ve büyükşehir belediyemizin imkanlarıyla çığ gibi büyüyen bir yardım kampanyası oluştu. İlk etapta eksikliklerin neler olduğunu görünceye kadar yapabileceklerimize baktık. Bu manada bayatlamayan bir tır kadar Trabzon ekmeğini Vakfıkebir Belediyemiz, Şalpazarı ve Beşikdüzü Kaymakamlıklarımızın marifetiyle hazırlıyoruz. Helva, meyvesuyu, paketlenmiş kekler bunun dışında kaşkol, çocuklar için bere, battaniye ihtiyacı görülmüyor ancak hazırlığımızı yaptık. İş makinesi yardım ekipmanı konusunda ciddi manada ekip oluşturduk. Makine parkı oluşturduk. Bu malzemeleri de gelecek talimata göre değerlendirip, Bakanlığın organizasyonuyla ne lazımsa harekete geçeceğiz" diye konuştu.

TRABZON

25 Ocak 2020 Cumartesi

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