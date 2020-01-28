Spor Tırmanış Boulder/Hız 1. Bölge Şampiyonası tamamlandı

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yomra Cimnastik Kompleksi içinde kurulan, Türkiye'nin kapalı alandaki en büyük tırmanma duvarı, ilk kez bölgesel müsabakalara ev sahipliği yaptı.

Yakın tarihler içerisinde ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılması planlanan Yomra Cimnastik Kompleksi Tırmanma Duvarı'nda düzenlenen Spor Tırmanış Boulder/Hız 1. Bölge Şampiyonası adeta nefes kesti. 21 ilden birbirinden yetenekli toplam 56 sporcunun katıldığı yarışmalar, sporseverlerin büyük ilgisini çekti. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonaya Artvin, Ağrı, Ardahan, Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Tokat, Ordu, Kars, Karabük ve Kastamonu illerinden sporcular katıldı. Aralarında çok sayıda yıldız adayının bulunduğu yarışmacılar, Küçük A (20032004) / Boulder Hız, Küçük B (20052006), Küçük C (20072008), Küçük D (20092010) ve Küçük E (20112012) kategorilerinde hünerlerini gösterdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar, “Trabzon’da yapılan yarışmamız heyecan ve neşe içinde tamamlandı. Olimpiyat yolunda küçüklerle emin adımlarla yürüyoruz” derken, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, “Daha tırmanma duvarımızın açılışı birkaç ay oldu. İlimizde bu spora ilgi giderek artıyor, umut verici gelişmeler var. Bu şampiyonada çok zevkli ve heyecanlı mücadeleler izledik. Bu duvarda çok daha büyük organizasyonlar yapılacak, bu branş artık Trabzon’la anılacak” şeklinde konuştu.

TDF Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Erol, “Tırmanış, gelişmekte olan bir branş ama ülkemizde çok sevilmeye başlandı. Çok yetenekli sporcularımız var ve geleceğe umutla bakıyoruz. Uluslararası arenada başarılı olacağımızdan şüphe duymuyoruz” diye konuştu.

Yomra İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu ise duygularını şu cümlelerle aktardı:

“İlçemizde Türkiye’nin en önemli spor komplekslerinden biri var. Tırmanma duvarımız artık her gün çeşitli yaşlarda sporcularla dolu. Bu branşta gelişmelerden memnunuz, gelecekten çok umutluyuz.”

TRABZON 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

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