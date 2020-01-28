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Batuhan Şen: "Hekimoğlu Trabzon hayatımın doğru tercihi"

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın Galatasaray'dan transfer ettiği genç kaleci Batuhan Şen, Hekimoğlu Trabzon FK'ya gelerek doğru bir karar verdiğini söyledi.

Batuhan Şen: "Hekimoğlu Trabzon hayatımın doğru tercihi"

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın Galatasaray'dan transfer ettiği genç kaleci Batuhan Şen, Hekimoğlu Trabzon FK'ya gelerek doğru bir karar verdiğini söyledi.
TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladığı kaleci Batuhan Şen, açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, Hekimoğlu Trabzon FK'da gördüğü yakın ilgi ve aile ortamı nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray çok iyi bir kulüp. Çok iyi oyucular var. Orada forma şansı bulup oynama şansım yoktu. Hedefleri olan bir kulübe geldim. Trabzon’da daha önceden de arkadaşlarım var. Uyum sorunu çekip, yalnız kalacağım bir şehir değil. Milli takımlardan arkadaşım var. Trabzon çok güzel bir şehir. Samimi insanlar. Şehir futbol ile yatıp futbol ile kalkıyor. Futbolcu her maç görev alacakmış gibi kendini hazır tutmalı. Bu işler hiç belli olmaz. 3. kaleciyken bakarsın ki sıra sana gelmiş. Görev aldığında giydiğin formanın hakkını verirsen ilerlersin. Bulduğun şansı tepersen geldiğin yerin ardına düşersin. Ben bunu yaşadım 4. kaleciyken kendimi 17 yaşında Galatasaray kalesinde buldum. Bunlar olabiliyor. Her zaman hazır olmalı. Ben çalışıyorum. Çok büyük hedeflerim var. Ülkemi dışarıda temsil etmek istiyorum. Bu yüzden tercihimi Hekimoğlu Trabzon’dan yana kullandım" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Avrupa'da oynamak"
Hekimoğlu Trabzon FK'ya oynamak için geldiğini ifade eden 20 yaşındaki eldiven, "Mücadele edip kendimi geliştirmek için tercih ettim. Trabzon'da yemekler de çok güzel. Tatlılara bayıldım. Tatlı yemek demek daha çok çalışmak demektir. Arkadaş çevremiz çok iyi. Çok yardımcı oluyorlar, abilerim destek oluyorlar. Takımda sahiplenme iyi. Teknik heyetimiz çok iyi. Kaleci hocamız çok tecrübeli. Başkanımız, yönetim kurulu, tesisler harika. Bir futbolcunun rahat edip işini yapacağı her şey var. Kısa zamanda annem ve babamı da getireceğim. Benim için önemli olan takımın kazanması. Hekimoğlu Trabzon’u layık olduğu yere getireceğiz. Hedefim küçük yaştan itibaren Avrupa da oynamak. Bunun için çalışıyorum. Bunun için Hekimoğlu Trabzon tam isabet. Kulüp yapısı ve profesyonellik hepsi var. Başkanından hocasına hepsi iyi. Gelebileceğim en iyi yere gelmişim" şeklinde konuştu.
Batuhan Şen, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ile milli takımlardan tanıştığını ifade etti.

TRABZON

28 Ocak 2020 Salı

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