Medeni denilen Avrupa yaşlıları ölüme terk ederken Türk polisi yaşlıların inekleri için bile seferber oldu Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde polis ekipleri 65 yaşındaki yaşlı şahsın inekleri için pikapla Rize'ye giderek ot getirdi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Medeni denilen Avrupa Korona virüs nedeniyle yaşlıları ölüme terk ederken Türk polisi salgın nedeniyle evlerinden çıkma yasağı olan 65 yaş üstündeki yaşlıların her isteğini yerine getiriyor.

Son olarak polis ekipleri Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesinde yaşayan Salih Düzenli'nin inekleri için istediği 500 kg kuru otu, Rize'nin İyidere ilçesine giderek pikapla evine kadar getirerek teslim etti.

O anlar sosyal medyadan paylaşılırken, görevli polis ekipleri pikapla getirdikleri otları Düzenli'nin ailesine teslim ederek evden ayrıldı.

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