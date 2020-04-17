Trabzon'un Maçka ilçesi Ocaklı mahallesi karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon'un Maçka ilçesi Ocaklı mahallesi görülen Korona virüs vakaları nedeniyle 15 gün süreyle karantina altına alındı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "17 Nisan 2020 tarihinde 08.00 itibariyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Maçka ilçesi Ocaklı mahallesi karantina altına alınmıştır" denildi.

Öte yandan Korana virüs vakaları nedeniyle daha önce Trabzon'un Hayrat ve Akçaabat ilçelerinin çeşitli mahallelerinde de karantina uygulamalarına gidilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.