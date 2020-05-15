Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı Trabzonspor hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Bordomavililer antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
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