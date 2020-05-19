Trabzonspor'da Manoel Messias, verilen arayı fırsata çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor'da Manoel Messias, verilen arayı fırsata çevirdi

İHA

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias, antrenmanlarda gösterdiği performansla korona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı fırsata cevirdi.

Trabzonspor'da Manoel Messias, verilen arayı fırsata çevirdi

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias, antrenmanlarda gösterdiği performansla korona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı fırsata cevirdi.
Trabzonspor'un devre arasında Brezilya'nın Cruzeiro ekibinden kiraladığı savunma oyuncusu Manoel Messias, korona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı fırsata çeviren oyuncuların başında geliyor. Bordomavili takıma devre arasında katılmasına rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle lig maçlarında henüz forma giyemeyen Sambacı, geri kalan 8 haftada rekabete ortak olacak.

Kendini göstermek istiyor
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Messias, bu sezon sonuna kadar bordomavili takımda kiralık olarak forma giyiyor. Süper Lig maçlarında oynayamayan oyuncu geldiği günden buyana sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmandaki maçta forma giydi. Yeni takımında kendini göstermek isteyen Brezilyalı oyuncu Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı kalan 8. haftada ön plana çıkmak için mücadele edecek isimlerin başında gelecek.

Savunmada rekabet artacak
Süper Lig'in geri kalan 8 haftalık bölümünde ise Trabzonsyor'dan en çok savunma bir rekabet yaşanması bekleniyor. Korona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren ve antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Manoel Messias, geri kalan lig maçlarında formayı kaparak kendini göstermeyi hedefliyor. Hüseyin Türkmen, Costa, Campi ve Hosseini gibi güçlü savunmacılara sahip olan bordomavili takımda Brezilyalı oyuncunun rekabetten nasıl çıkacağı ise merakla beklenmeye başlandı.

Manoel Messias için kritik süreç
Messias için Süper Lig'in geri kalan oyuncunun Trabzonspor'daki geleceğini belirleyecek. Bordomavili kulüp şu ana kadar ciddi anlamda istifade edemediği oyuncusunun ligin geri kalan bölümde sergileyeceği performansı yakından gözlemleyecek. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, oyuncunun performansından memnun kalması halinde bordomavili kulüp 202021 ve 202122 sezonları opsiyon haklarını kullanabilecek. Oyuncunun performansından memnun kalınmaması halinde ise yollar ayrılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Sosyal mesafeye rağmen bir araya gelerek evde kumar oynayanlara jandarma baskını
YEREL HABERLER Sosyal mesafeye rağmen bir araya gelerek evde kumar ...
Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu (2)
YEREL HABERLER Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu (2)
Görme engelli vatandaş, yardım istediği kişi tarafından dolandırıldı
YEREL HABERLER Görme engelli vatandaş, yardım istediği kişi ...
Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu
Bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden Hamsiköy bugünlerde sessizliğe büründü Zigana Dağı eteklerindeki Hamsiköy Korona virüs salgını sürecinde eski hareketli günlerini arıyor
YEREL HABERLER Bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistleri ...
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
YEREL HABERLER Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
Vaşak bu kez hiç beklenmedik bir yerde ortaya çıktı Yeni doğmuş bir Anadolu Vaşağı bir otomobilin motor kısmında bulundu Sütle beslediği vaşağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü'ne teslim etti
YEREL HABERLER Vaşak bu kez hiç beklenmedik bir yerde ortaya ...
Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına ...
Tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldürdü
Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü ...
Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü (2)
YEREL HABERLER Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü ...
Trabzonspor, Sosa ve Novak'a korona virüs şartları
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sosa ve Novak'a korona virüs şartları
Geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi
YEREL HABERLER Geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi
Başkan Aktürk'ten, muhtarlara kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Aktürk'ten, muhtarlara kan bağışı çağrısı
Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
YEREL HABERLER Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Trabzon´da kardan kapalı yayla yolları açılıyor
YEREL HABERLER Trabzon´da kardan kapalı yayla yolları açılıyor
Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve üzerindekiler sahile koştu
YEREL HABERLER Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve ...
Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve üzerindekiler sahile koştu
YEREL HABERLER Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve ...
Trabzon'da karla kaplı yayla yolları açılıyor Büyükşehir Belediyesi ekipleri 18 yayla yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor
YEREL HABERLER Trabzon'da karla kaplı yayla yolları ...
Sosa'dan, Abdulkadir Ömür'e destek
YEREL HABERLER Sosa'dan, Abdulkadir Ömür'e destek
İnşaat ve gayrimenkul sektörüne Korana virüs salgının etkileri Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: “Korkulan olur ve virüs etki sürecini uzatırsa konut fiyatlarında hissedilir değer kaybı yaşanabilir”
YEREL HABERLER İnşaat ve gayrimenkul sektörüne Korana virüs salgının ...
Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X