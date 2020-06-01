Trabzonspor'da futbolcular performans testinden geçti

<br>TRABZON (DHA) Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.<br>Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00´de başlayan antrenmanda oyuncular gruplar halinde esneklik dinamik denge, patlayıcı kuvvet, kalça kuvveti, hamstring kuvvet ve maksimum aerobik hız testlerinden geçti.<br>Bordo mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Trabzonspor antrenmanlarından görüntüler (ARŞİV)<br>Haber Kodu: 200601138DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-06-01 21:35:46<br>
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