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Trabzon’da silahlı kavga: 3 yaralı

İHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen silahlı olayda 3 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Trabzon’da silahlı kavga: 3 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen silahlı olayda 3 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin İstiklal Caddesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olayda 3 kişi silahla vurularak yaralandı.
Yaralılar Haçkalıbaba Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şüphelinin ise teslim olamamak için direndiği öğrenildi. Olay yerine özel harekat ekipleri gelirken şahsı ikna çabaları sürüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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