Otomobilde oyun oynarken tekerleğin altında kaldı

Trabzon’un Of ilçesinde otomobilde oyun oynarken araçtan inmeye çalışan 6 yaşındaki Ramazan hareket etmeye başlayan tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Taşhanpazarı mahallesinde yaşayan Yaşar Kurt’un oğlu Ramazan (6) ağabeyi ile anne ve babası evden yokken otomobilin anahtarını alarak aracın içinde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra araçtan inmeye çalışan 6 yaşındaki Ramazan, bilinmeyen nedenle aracın hareket etmesiyle tekerleğin altında kaldı. Hareket etmeye başlayan araç duvara çarparak dururken, tekerleğin altında kalan Ramazan için kaza yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ramazan’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından mahallede gözyaşları aracında son yolculuğuna uğurlandı.

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