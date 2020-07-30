Trabzonspor'un kupa zaferi, kentte büyük coşkuyla kutlandı

Tolga SAĞLAM-Nurullah CABRİ/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un İstanbul´da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor´u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra kupayı kaldırması kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Saat 21.30´da başlayan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası´nda şampiyonluğa ulaşmasını gece geç saatlerde olmasına rağmen coşku ile kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı´nda toplanan çok sayıda taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında da kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bordo-mavili taraftarların Trabzon´da sevinç gösterileri
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DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-07-30 00:47:51
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