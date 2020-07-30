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Trabzonspor'un kupa zaferi, kentte büyük coşkuyla kutlandı

DHA

Trabzonspor'un kupa zaferi, kentte büyük coşkuyla kutlandı


Tolga SAĞLAM-Nurullah CABRİ/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un İstanbul´da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor´u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra kupayı kaldırması kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Saat 21.30´da başlayan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası´nda şampiyonluğa ulaşmasını gece geç saatlerde olmasına rağmen coşku ile kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı´nda toplanan çok sayıda taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında da kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bordo-mavili taraftarların Trabzon´da sevinç gösterileri
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-07-30 00:47:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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