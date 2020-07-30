Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü

"Daha dün gibi..."

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Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor, şehirde coşkuyla karşılandı.

Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor, Türk Havayolları’na ait özel bir uçakla İstanbul'dan hareket ederek sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı’na indi. İstanbul’dan Trabzon'a kupa ile birlikte dönen kafileyi kalabalık bir grup karşıladı.

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