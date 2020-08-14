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KTÜ’de devir teslim töreni Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, cübbesini giyerek görevi eski Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal’dan devraldı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) görevine getirilen Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, cübbesini giyerek görevi eski Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal'dan devraldı.

KTÜ’de devir teslim töreni Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, cübbesini giyerek görevi eski Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal’dan devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) görevine getirilen Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, cübbesini giyerek görevi eski Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal’dan devraldı.
KTÜ Rektörlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde eski Rektör Baykal, yeni Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’ya cübbesini giydirdi.
Burada bir konuşma yapan Baykal, Çuvalcı’ya başarılar dileyerek, “Çok değerli arkadaşlarımız yönetmenlik gereği müracaatlarını yaptılar. Onlar içerisinde idari görev anlamında, üniversiteyi tanıma anlamında gerek akademik çalışmaları gerekse insan ilişkileri sosyal faaliyetleri anlamında çok değerli bir hocamız bu göreve Cumhurbaşkanımız tarafından layık görüldü. Bizde mutlu olduk. Bu kurumu tanıyan bilen idari görev anlamında tecrübesi olan ve bu kuruma renk katacak başarı getirecek bir arkadaşımızın rektör olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah kendisini çok güzel hizmetlerde göreceğiz. Bundan da eminim. KTÜ, bugün olduğu yerden çok daha ileriye çok daha güzel yerlere gelecek. Yeni rektörümüze cübbesi giydirmekten onur duyacağım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Daha sonra söz alan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise kendisini göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “KTÜ’ye Cumhurbaşkanımız tarafından atanmış bulunmaktayım. Kendilerine beni bu göre layık gördükleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Kendisine layık olmaya çalışacağız. Üniversitelerin görevleri eğitim, öğretim ve araştırmadır. Öğrencilerimizi çağın gerektirdiği en uygun şekilde bilgilerle donatmak istiyoruz. Bunun yanında ARGE çalışmaları projeler var. Bunları da hocamızın başlattığı şekilde devam edeceğiz. Sayın hocamız sağ olsun güzel çalışmalar yaptı. Sayın hocamız 8 yıl görev yaptı. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bizler de 4 yıl olur, 8 yıl olur bizim de böyle devir günümüz olacak. Görevimiz çıtayı daha yukarılara taşımak. KTÜ Trabzonumuzun önemli markalarından biridir. Bir; Trabzonspor, iki Karadeniz Teknik Üniversitesi. Şimdi üçüncü Trabzon Üniversitesi geldi. Amacımız KTÜ’yü daha ileri götürmek. Gerek şehir bazında, gerek ülke bazında gerekse uluslararası camiada başarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız. Şu an 4045 bin öğrencimiz bin akademik ve idari personelimizle 40 bin kişilik bir aileyiz. Huzur ortamı içerisinde onlarında fikirlerini alarak liyakat ölçüsünde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Önemli bir görev, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Allah yar ve yardımcımız olsun“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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