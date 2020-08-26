Kahvede 2 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Köksal USTAOĞLU/AKÇAABAT(Trabzon),(DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde, kahvehanede çıkan tartışmada tabancayla ateş açılması sonucu 2 kardeşten 1´i öldü, diğeri ise ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi´nde meydana geldi. Kardeşler Taner (28) ve Muhammet Kardeş (30), aralarında husumet bulunan S.C. ile kahvehanede karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C., husumetli olduğu 2 kardeşe yanında bulunan tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Taner Kardeş, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Mustafa Kardeş de, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Şüpheli S.C., daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat
2020-08-26 13:14:05
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