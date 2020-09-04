Judo Federasyonu Başkanı Huysuz´dan Kadın Ümit Milli Takım´a ziyaret



Sezer Huysuz: Sizlerden beklentimiz, tedbirleri unutmamanız ve belirlenecek maç takvimine kadar kendinizi formda tutmanız

TRABZON,(DHA)Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Trabzon Sporcu Eğitim Merkezi´nde hazırlıklarını sürdüren Kadın Ümit Milli Takım judocularını ziyaret etti. Normalleşme döneminde hazırlık kampına alınan Kadın Ümit Milli Takım´ın çalışmalarını takip eden Huysuz, sporculardan hazırlıklarla ilgili bilgiler aldı.

Sporculardan kamp süresince kendilerine sunulan sağlık tedbirlerine sıkı sıkı uymaları uyarısında bulunan başkan Başkan Huysuz, "Bizler, sizler için antrenmanlarınızı yapabilmeniz için ter türlü sağlık kurallarını yerine getiriyoruz. Sizlerden de beklentimiz bu kamp süreçleri ve sosyal yaşamınızda kendinizi korumaya yönelik tedbirleri unutmamanız ve kendinizi belirlenecek maç takvimine kadar formda tutmanız" dedi.

Sporcu Eğitim Merkezi´nde minik judocuların çalışmalarını yakından izleyen Başkan Sezer Huysuz, judokalara yaş gruplarına göre kendilerini gelecekte Türkiye´yi temsil edecek birer sporcu olarak görmek istediğini kaydetti. Ziyaretler sırasında Sezer Huysuz´a; Federasyon Asbaşkanı Murat Ak, İl Temsilcisi Cahit Aktuğ ve Milli Takım Antrenörü Mustafa Birinci eşlik etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2020-09-04 13:45:15



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