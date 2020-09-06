Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza akşam saat 20.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Vakfıkebir limanı mevkiinde meydana geldi. Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan A.G yönetimindeki 61 HL 226 plakalı otomobil, yolun karşındaki markete uğrayarak alışveriş yapan ve yaya olarak geldikleri tarafa geçmeye çalışan Ayça Al (19) ile arkadaşı Doğukan Boynuz'a (21) çarptı. Çarpma sonucu yaralanan iki arkadaş ambulanslarla Vakfıkebir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayça Al, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Doğukan Boynuz ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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