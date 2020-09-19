Alzheimer hastası, kolundaki `akıllı bileklik´ sayesinde bulundu



Fatih TURAN/ARAKLI (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Araklı ilçesindeki yaylada kaybolan Alzheimer hastası Hasan Ö. (70), jandarma tarafından 5 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Bileğine, çocukları tarafından `Akıllı bileklik' takılan Hasan Ö.'nün, alınan sinyaller sayesinde yerinin belirlenerek bulunduğu ifade edildi.

İlçeye bağlı Yılantaş Yaylası´ndaki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan Alzheimer hastası Hasan Ö., geri dönmedi. Arama çalışmalarından netice alamayan ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Asayiş Komando Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hasan Ö.´nün ailesi ve yakınları ile ekipler, yayla evi çevresindeki ormanlık alanda arama başlattı. Yaklaşık 5 saat süren aramanın sonunda Hasan Ö., evine 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda, dere yatağında otururken bulundu. Yapılan sağlık kontrollerinde, herhangi bir sağlık probleminin olmadığının tespiti üzerine Hasan Ö., ailesine teslim edildi.

KOLUNA AKILLI BİLEKLİK TAKILMIŞ

Öte yandan, bir süre önce bileğine, çocukları tarafından `Akıllı bileklik´ takılan Hasan Ö.'nün sinyal alınan bölgede yapılan aramalar sonucu bulunduğu ortaya çıktı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı´nca, bölgede Alzheimer başta olmak üzere bu tür rahatsızlığı olan vatandaşlara kısa sürede ulaşmak için `Akıllı Saat´ uygulamasıyla ilgili halihazırda çalışma yürütülmekte olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Araklı Fatih TURAN

2020-09-19 15:43:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.