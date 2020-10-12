Milli ara sonrası tam kadro sahaya çıkmayı planlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Eddie Newton, Süper Lig'de seri galibiyetler hedefliyor. Bordomavililer üst üste oynayacağı Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını kayıpsız geçerek lige ağırlığını koymak istiyor.
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, önemli takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Her bölgede alternatifli bir kadro kuran bordomavililer milli ara sonrası lige ağırlığını koymak istiyor. Teknik Direktör Eddie Newton, eski oyuncularla, yeni oyuncuları kaynaştırmak için önemli bir zaman dilimi yakalarken, Başakşehir karşısına ideal kadrosuyla çıkmayı hedefliyor.
Milli ara sonrası ilk 3 maç İstanbul takımlarıyla
Trabzonspor, milli ara sonrası rakipleri ise İstanbul takımları oldu. Geçtiğimiz sezon İstanbul'un 5 takımına karşı 4 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilmeyen bordomavililer uzun yıllar sonra yakaladığı bu istatistiği bu sezon sahasında oynadığı 31'lık Beşiktaş mağlubiyeti ile bozmuştu.
Karadeniz ekibi milli ara sonrası ilk olarak sahasında 17 Ekim Cumartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak. Ardından 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. 30 Ekim Cuma günü ise Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak olan bordomavililer yenilenen kadrosuyla 3 maçtan 9 puan çıkartarak Süper Lig'e iyice ağırlığını koymak istiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.