Milli Eğitim Müdürü Aktaş'tan yüz yüze ziyaret

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Ortahisar Karakaya Ortaokulu ve Ortahisar Karlık Ortaokulunu ziyaret ederek yüz yüze eğitimin ikinci aşaması kapsamında uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Müdür Aktaş, pandemi ile mücadele kapsamında okullarda uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmalarda bulunarak 20202021 eğitim öğretim yılının ülkemiz için hayırlı olmasını dileyerek başarı dileklerinde bulundu.

Öğretmenler odasında okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Aktaş, pandemi döneminde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, uzaktan eğitim sürecinde ilimizde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı. 12 Ekim itibariyle kademeli ve seyreltilmiş olarak ikinci aşaması başlayan yüz yüze eğitim hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktaş’ın ziyaretine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve Şube Müdürü Erkan Albayrak eşlik ettiler.

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