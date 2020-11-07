Trabzon´da yıldırım düştü, telefon hatları zarar gördü

Köksal USTAOĞLU/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON´un Akçaabat ilçesinde telefon nakil hattına yıldırım düştü, bazı ev ve iş yerlerinde elektronik cihazlar ve prizler zarar gördü.
Darıca Mahallesi Tepecik Sokak´taki telefon iletişim hattına sabah saatlerinde yıldırım isabet etti. Telefon hattı kablosu yandı. Telefon ve internet bağlantıları kesildi, bazı ev ve iş yerlerinde elektronik cihazlar ile prizler zarar gördü. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Köksal USTAOĞLU
2020-11-07 14:27:21
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